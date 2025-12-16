Diputado Germán Altamirano presenta impugnaciones por inconsistencias en 200 actas

Santa Bárbara – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, informó este martes que presentó impugnaciones por más de 200 inconsistentes al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hemos presentado más de 200 actas que presentaron inconsistencias”, dijo el congresista por el departamento de Santa Bárbara.

Manifestó que logró detectar un patrón particular que restaba ciertas marcas en la mayoría de los municipios.

Altamirano señaló que ha logrado rebasar varios puestos debido a postura de postura de grupos políticos en las elecciones internas.

Comentó que debe dejar un hecho precedente con la presentación de esta impugnación para que la democracia no siga siendo vulnerado, de lo contrario, ¿para qué vamos a elecciones? ¿Por qué un país tan pobre como el nuestro sigue gastando dinero si son unos pocos los que deciden por la mayoría?

El congresista reveló que detectó inconsistencia una enorme cantidad de votos nulos, más papeletas usadas que el número de votantes reflejado en las actas.

Denunció que un político de Santa Bárbara está ofreciendo una alta cantidad de dinero para que otro candidato quede electo. AG