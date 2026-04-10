Diputado Francis Cabrera defiende actuar de Congreso frente a juicio político y dice existe responsabilidad, coherencia y objetividad

Tegucigalpa – El diputado Francis Cabrera, defendió hoy el actuar del Congreso Nacional y aseguró que han mantenido una línea de responsabilidad, coherencia y objetividad en su trabajo legislativo.

“Considero que el trabajo debe de permanecer con la responsabilidad que nos ha caracterizado hasta el momento, yo he intentado ser muy responsable con mis declaraciones, responsable y objetivo con mi trabajo y hasta el momento hemos cumplido, hemos sido coherentes con nuestras declaraciones y nuestro actuar”, detalló el legislador.

Cabe señalar que sectores de la oposición han criticado el actuar de ese Poder del Estado frente a los juicios políticos, los cuales acusan de instrumentalizar y politizar.

“Hay algún tipo de personas que decían que este tipo de reformas, eliminando la comisión permanente no tendría ningún bienestar a Honduras y yo les digo si trae un bienestar, las reformas electorales que se practicaron también traerán estabilidad al país”, enfatizó Cabrera.

Consideró que las últimas reformas realizadas para eliminar la figura de la comisión permanente en el Congreso Nacional son de beneficio para la población.

En ese contexto, señaló que “el periodo pasado por haber impuesto una junta directiva a las patadas y a la fuerza y por tener una comisión permanente ilegal, el país perdió, la niñez perdió, la juventud perdió, la empresa privada perdió, el país tuvo un atraso”. (RO)