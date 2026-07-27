Diputado Francis Cabrera anuncia consensos para discutir más de 30 proyectos

Tegucigalpa – El diputado Francis Cabrera, segundo secretario de la junta directiva del Congreso Nacional anunció este lunes que se han logrado consensos para la discusión de más de 30 proyectos en las próximas tres sesiones ordinarias de este Poder del Estado.

Pese a estos consensos, afirmó que el Partido Liberal no apoyará ningún proyecto que busque privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En ese sentido, dijo que ese tema aún no está en agenda y que el Partido Liberal tomará su tiempo para hacer su propuesta.

Aclaró que no le corresponde al Partido Liberal hacer una propuesta de solución a la problemática energética, sino al partido en el gobierno, pero su partido quiere contribuir en soluciones que beneficien a todos los hondureños.

Insistió que existen consensos entre las distintas fuerzas políticas para la discusión de más de 30 proyectos en los próximos tres días, pero no para las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

La aprobación de los 30 proyectos dependerá de qué tanto tiempo tome la discusión de cada uno, pero ya existen consensos para que formen parte de la agenda legislativa, indicó.

Aunque el paquete de reformas energéticas ya pasó dos debates todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional. (RO)