Diputado Fajardo propone eliminar TJE y UFTF por ser demasiado costosos

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, consideró necesario que se elimine el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Argumentó que la eliminación de estos dos organismos electorales representa un ahorro de casi 400 millones de lempiras que podrían ser utilizados en proyectos educativos como becas.

Fajardo manifestó que estos dos entes no tienen razón de existir fuera de un proceso electoral y que están adormecidos en los tiempos que no son comicios.

“Estos organismos no tienen razón de ser y más le conviene al Estado de Honduras ahorrarse cerca de 400 millones de lempiras que cuesta su funcionamiento y mejor invertirlos en becas de estudios para niños de las escuelas o jóvenes de los colegios y de Universidades”, declaró.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (DC) indicó que cuando el nuevo gobierno asume, nadie presenta informe de rendición de cuentas ante la UFTF ni nadie presenta reclamos o recursos de apelaciones ante el TJE.

Propuso que las funciones del TJE las asuma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que de la UFTF se encargue directamente el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Añadió que la UFTF debe funcionar como ventanilla del CNE que se activa en épocas de procesos electorales, mientras que la CSJ designe una comisión que ejerza las funciones del TJE.

Consideró que estas dos instituciones quedan como “elefantes blancos” cuando no hay procesos electorales. AG