Diputado Fajardo pide eliminar representación hondureña en el Parlacen

Tegucigalpa – El diputado de la Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, cuestionó la permanencia de Honduras en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), y pidió eliminar la participación del país en ese organismo.

Según el congresista, el Parlacen “no sirve absolutamente de nada” y señaló que países como Costa Rica no forman parte de este organismo, mientras que El Salvador ha anunciado su salida a partir de 2027.

Fajardo criticó que Honduras mantenga a 20 diputados ante el organismo regional, afirmando que cada uno recibe alrededor de seis mil dólares mensuales sin generar beneficios tangibles para la población.

Asimismo, sostuvo que el organismo se ha convertido en un “elefante blanco” que consume recursos públicos que podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad ciudadana.

El parlamentario también señaló que el Parlacen ha servido en ocasiones como refugio para políticos retirados o con problemas legales, por lo que insistió en que Honduras debería retirar los fondos destinados y enfocarlos en las necesidades más urgentes del país. AD