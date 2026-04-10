Diputado Fajardo pedirá la interpelación de ministro de Seguridad ante desatada violencia

Tegucigalpa – El diputado Godofredo Fajardo, anunció que analiza solicitar la interpelación del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, ante la violencia desbordada en Honduras.

Dijo que dejará pasar unos 15 días más, y si las cosas no mejoran pedirá que el alto funcionario comparezca en el pleno del Congreso Nacional.

Expresó que la población no aguanta los altos niveles de inseguridad, y a la par la escasa respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado.

Fajardo recordó que el presidente Nasry Asfura advirtió que el funcionario que no dé resultados será apartado del cargo.

Los recuentos preliminares establecen que en dos meses del actual gobierno, Honduras registra 598 homicidios y un aumento del 5.65 %, con 39 asesinatos más solo en marzo.

Este año se registran cinco masacres y más de 55 muertes violentas de mujeres. JS