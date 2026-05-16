Diputado exige implementar clases de educación vial en colegios

Tegucigalpa – El diputado de Partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción ante el Congreso Nacional para exigir la implementación de la clase de educación vial en los centros educativos del país.

– Al menos seis personas pierden la vida cada día en accidentes de tránsito en Honduras.

El congresista recordó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso durante 2024, pero hasta la fecha no se ha puesto en práctica por parte de la Secretaría de Educación y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

“Desgraciadamente no se está poniendo en práctica”, lamentó.

Según explicó, la propuesta busca que los estudiantes de noveno grado reciban formación obligatoria en educación vial como requisito académico, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito, especialmente los relacionados con motocicletas.

Márquez calificó los accidentes viales como “una pandemia” debido a la cantidad de muertes que diariamente se registran en el país.

“No hay un que no haya un accidente”, expresó, y destacó la educación como la mejor herramienta preventiva.

El diputado por Comayagua indicó que solicitará a ambas instituciones un informe detallado sobre las razones por las cuales aún no se implementa el decreto aprobado por el Legislativo. AD