Diputado espera que la Sala Constitucional se pronuncié pronto sobre recursos contra Decreto 28-2025

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía considera que la cadena nacional del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo es “un almuerzo vacío sin legitimidad”.

(Leer) Redondo usa cadena nacional para justificar “legalidad” del decreto que aprobó con bancada de Libre

“El pueblo hondureño debe tener la tranquilidad de que el PN ha actuado responsablemente para que se mantengan las garantías constitucionales”, dijo tras hacer referencia al recurso de inconstitucionalidad presentado este martes por diputados actuales y diputados electos sobre el decreto 58-2025, que fue aprobado en el Congreso Nacional de una manera abusiva y dictatorial.

Mejía indicó que el decreto fue aprobado por un partido político (Libertad y Refundación, Libre), “con dos o tres diputados que hicieron acompañamiento a esa reunión de amigos de Libre.

“Esperamos que la Sala Constitucional se pueda pronunciar para que ya no puedan seguir haciendo este tipo de aseveraciones ni utilizando todas las herramientas del Estado de manera abusiva para generar un ambiente de inestabilidad de cara a lo que tiene que ser un ambiente de paz y tranquilidad”, expresó.

(Leer) Abogados presentan recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto que pide recuento de votos

En las últimas horas varios juristas han interpuesto recursos contra el decreto 58-2025 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). VC