Diputado Erick Alvarado se compromete a impulsar aprobación de Ley de Hidrocarburos

Tegucigalpa- El diputado Erick Alvarado, presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso Nacional de Honduras, se comprometió a trabajar en la pronta aprobación de la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y proteger a los consumidores.

El anuncio se realizó durante una reunión con la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) y miembros de la cadena de comercialización, quienes también integran el Comité de Hidrocarburos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

Durante el encuentro, Alvarado destacó que además de la Ley de Hidrocarburos, se impulsará la Ley de Biocombustibles, como parte de una estrategia integral para asegurar el suministro de combustibles en el país, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones en el Oriente Medio que han impactado los precios del petróleo.

“Vamos a trabajar en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Biocombustibles para que sea garante que va a haber abastecimiento de combustibles”, expresó el congresista, al tiempo que subrayó que la normativa busca beneficiar directamente al consumidor final, asegurando calidad y cantidad en los productos.

El parlamentario explicó que actualmente se analizan medidas que deben formalizarse para ser presentadas ante el pleno legislativo, con el fin de que estas iniciativas se traduzcan en soluciones concretas para la población.

Por su parte, la AHDIPPE ha insistido por más de una década en la necesidad de contar con una legislación que regule la comercialización de hidrocarburos y biocombustibles, señalando que Honduras es el único país de Centroamérica que carece de una ley en esta materia, lo que deja en vulnerabilidad a los consumidores y al mercado.

La eventual aprobación de esta ley representaría un paso clave para establecer un marco regulatorio que garantice estabilidad económica, orden en el sector y protección a los usuarios de combustibles en el país.LB