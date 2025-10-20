Diputado Elencoff rechaza vínculos con crimen organizado y dice es  persecución, porque Libre va perdiendo en Colón

Tegucigalpa – El diputado Ricardo Elencoff consideró como una persecución política contra su persona y el partido Liberal la acción realizada este lunes por el Ministerio Público de allanar propiedades y negocios de su familia, ya que el ente persecutor del Estado señala que hay financiamiento del clan Montes Bobadilla , así como recibió financiamiento para su campaña política del exdiputado Midence Oquelí, preso en Estados por narcotráfico.

Elencoff rechazó tener vinculación política o comercial con Midenci Oquelí y señaló que lo actuado por fiscales, agentes de investigación del Ministerio Público y policías militares es una “grosería contra mí y mi familia”.

El MP señala también de lavado de activos, afirmó que él y su familia “no tenemos ningún vínculo con organización criminal, ni ningún tipo de relaciones con el exdiputado Midence Oquelí”.

“El Ministerio Público ha inventado una trama para pararnos en Colón, porque no he parado en la lucha por la CA-12, estamos seguros que es una persecución política”, señaló el diputado Elencoff.

Indicó que el mencionado por el Ministerio Público es su cuñado, porque es el esposo de mi hermana mayor, hemos trabajado honestamente en Tocoa y jamás hemos estado vinculados a crimen organizado, lavado de dinero o narcotráfico.

Indicó que su familia ha trabajado por más de 60 años en el negocio de la panadería.

“Esto es un invento, es un caso creado para perseguirme, porque en Colón están perdiendo las elecciones, como en todo Honduras, por eso sentimos que nos están queriendo afectar políticamentre”, indicó el diputado liberal.

Señaló que los ataques no han sido contra su persona, sino contra Jorge Cálix y con el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, es una persecución política contra elk partido Liberal desde hace tres meses.

Indicó que Mario Moncada, jefe de la Comisión de Deportes y hermana de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, lo ha estado atacando.

Elencoff recordó que ayudó al gobierno de Xiomara Castro a tener el Congreso Nacional que tenían, pero ahora lo persiguen.

Indicó que teme por su vida, porque lo andan persiguiendo con elementos tipo SWAT, fuerzas especiales, y responsabilizó al Ministerio Público por algo que le llegue a suceder. (PD).