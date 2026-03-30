Diputado Eder Mejía prevé más juicios políticos en el CN después de Semana Santa

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, afirmó este lunes que se seguirá aplicando la figura del juicio político en el Congreso Nacional después de Semana Santa.

“Va para todos los funcionarios que atentaron contra la democracia de este país, hay varias denuncias presentadas”, dijo Mejía.

Comentó que el Congreso Nacional revisará la conducta de todo funcionario que atente contra la paz y democracia para sentar un precedente.

Igualmente, confirmó que se juramentarán la próxima semana, después de Semana Santa, al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo.

Consultado por el procedimiento de renuncia de Rebeca Ráquel Obando en la presidencia de la CSJ, mencionó que ella tenía que presentar su solicitud ante el pleno del Congreso Nacional.

Señaló que si el Congreso Nacional elige a los magistrados del CSJ, este mismo poder del Estado debe conocer sus renuncias. AG