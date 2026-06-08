Diputado Eder Mejía asegura que reforma a la ENEE busca fortalecer la estatal y no privatizarla

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Eder Mejía, afirmó que la iniciativa de ley orientada a la reingeniería de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene como objetivo fortalecer la estatal y no promover su privatización.

El congresista defendió que existe confusión en torno al proyecto, por lo que aclaró que la propuesta busca brindar herramientas para mejorar la situación financiera y operativa de la empresa pública.

“Es importante señalar que lo que se busca no es la privatización de la ENEE. Lo que se pretende es el fortalecimiento de la estatal. Todos conocemos la situación financiera que enfrenta y por ello se impulsa esta reingeniería”, expresó Mejía.

El legislador indicó que el proceso de socialización de la iniciativa avanza de manera positiva y que ya se han escuchado los planteamientos de diferentes actores del sector energético, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Secretaría de Energía y el Sindicato de Trabajadores de la ENEE.

Asimismo, anunció que las consultas continuarán en los próximos días con representantes de las empresas generadoras de energía y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), entre otros actores.

Mejía destacó que existe un ambiente favorable dentro del Congreso Nacional para continuar analizando la propuesta, ya que los parlamentarios reconocen la difícil situación que atraviesa la estatal eléctrica.

“Todos estamos claros de la situación que está pasando en la ENEE y de que hay que darle un oxígeno. Tenemos que hacer algo para mejorar la situación energética en Honduras. Creo que existe apertura para seguir socializando y aprobar una ley que beneficie al pueblo hondureño”, manifestó.

Autoridades financieras han recordado que la ENEE enfrenta actualmente un déficit de flujo de caja de aproximadamente 1,300 millones de lempiras mensuales, situación que limita su capacidad para cubrir la totalidad de sus gastos operativos.

Además, las pérdidas de la empresa continúan rondando los 50 millones de lempiras diarios, un escenario que diversos sectores consideran insostenible y que requiere decisiones urgentes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. LB