Diputado Discua denuncia ola de secuestros exprés y abusos sexuales en Siguatepeque

Comayagua – El diputado del Partido Nacional, Daniel Discua, advirtió este sábado sobre la presencia de una banda de secuestradores que estaría operando particularmente en Siguatepeque, municipio del departamento de Comayagua, donde según denunció, las principales víctimas son mujeres.

-El parlamentario cuestionó que, pese a la vigencia del estado de excepción, las cifras de criminalidad no muestran una reducción.

Discua detalló que el grupo criminal aborda a las víctimas en la vía pública, las introduce por la fuerza en vehículos, vacía sus cuentas bancarias y, en algunos casos, comete abusos sexuales. “Es paradójico que estemos aprobando y aprobando estados de excepción, y yo no veo resultados ni la población tampoco. Tenemos un problema grave y la criminalidad está avanzando”, manifestó.

El parlamentario cuestionó que, pese a la vigencia del estado de excepción, las cifras de criminalidad no muestran una reducción en la percepción ciudadana. “Se publican números, pero la realidad en las calles es otra. La gente sigue siendo víctima de asaltos y tiene miedo de salir, especialmente en Siguatepeque, donde estamos viendo como esta criminalidad organizada opera sin control”, expresó.

Discua hizo un llamado urgente a la Secretaría de Seguridad y a las Fuerzas Armadas para que devuelvan a Comayagua la presencia de la Policía Militar del Orden Público, que según dijo, en su momento contribuyó a contener la violencia en la zona. “Esta fuerza debe estar al servicio del pueblo, y hoy no la tenemos. El estado de excepción no ha venido a combatir la delincuencia como se prometió”, concluyó.LB