Diputado desestima versiones sobre retiro de seguridad a la expresidenta Castro

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, restó credibilidad a las versiones que señalan que la expresidenta Xiomara Castro habría quedado sin seguridad estatal.

El diputado por el Partido Nacional aseguró que la legislación hondureña garantiza ese beneficio a todos los exmandatarios, sin distinción política.

Paz indicó que cierta información difundida sobre el tema podría tratarse de un malentendido que será aclarado por las autoridades de seguridad en los próximos días.

Sostuvo que Xiomara Castro tiene derecho a mantener un esquema de seguridad por su condición de exgobernante de la República, por lo que afirmó que no ve razones para que dicho beneficio sea retirado.

Consultado por el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, respondió que la normativa es clara y otorga protección equitativa a todos los exmandatarios, independientemente de las condiciones.

“A ellos los abarca una ley de protección especial de dignatarios, que no hace diferencias entre partidos políticos, sino que protege a los exmandatarios y a otras altas autoridades del Estado, según las categorías establecidas”, detalló. AD