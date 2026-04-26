Diputado del PN opina que los nuevos funcionarios electorales deben ser propuestos por la sociedad civil o iglesias

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, señaló que los nuevos funcionarios de los órganos electorales deberían ser ocupados por personas de la sociedad civil o recomendados por las iglesias.

“Yo, mil veces preferiría que estos puestos sean ocupados por personas de la sociedad civil o propuestos por las iglesias que hay en el país”, opinó el congresista.

Sostuvo que los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser ocupados por personas que no representen a los partidos políticos.

Burgos reflexionó que los hechos acontecidos en el proceso electoral del año anterior dejaron una lección que muchos funcionarios se apoyan de ordenes superiores para impedir el desarrollo de unos comicios.

Cabe recordar que el Congreso Nacional destituyó al consejero Marlon Ochoa y aceptó la renuncia de la suplente Karen Rodríguez en el CNE.

Asimismo, destituyó a los magistrados del TJE: Mario Morazán y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

Una comisión del Congreso Nacional está recibiendo las hojas de vida de las personas que desean postularse por dos cargos vacantes en el CNE y tres en el TJE.

No obstante, consideró que los candidatos que proponga el Partido Libertad y Refundación (Libre) tienen las mayores posibilidades de escoger los cargos propietarios en el CNE y el TJE. AG