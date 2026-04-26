Diputado de Libre respalda reformar Código Penal y Procesal Penal, para endurecer penas por delitos comunes y de corrupción

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, respaldó reformar el Código Penal y Procesal Penal, especialmente, aumentar las penas por delitos comunes, de corrupción y los de “cuello blanco”.

Lobo opinó que el endurecimiento de las penas no reduce la criminalidad en un país, pero que en el caso de Honduras, es necesario implementar algunas medidas para disminuir la violencia.

“Nunca en la historia aumentar penas reduce la criminalidad; sin embargo, hay que tomar acciones y esos temas deben incluirse en elevar las penas en delitos comunes, también incrementarse en los de corrupción o de cuello blanco, porque son generadoras de violencia en nuestro país”, declaró.

El congresista por el departamento de Olancho mencionó que el endurecimiento de las penas debe ir acompañado de otras medidas para frenar los índices de violencia.

Ejemplificó que si los delincuentes cometen delitos sin pensar en las penas a que serán sometidos, causará un hacinamiento en las cárceles y sin reducción en la criminalidad.

Lobo sugirió abordar el problema de la criminalidad a profundidad, y buscar que factores generan olas de violencia y detectar como se afianzan las estructuras criminales. AG