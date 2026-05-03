Diputado de Libre reclama continuar construcción de hospitales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, hizo un llamado a las actuales autoridades para dar continuidad a la construcción de los hospitales iniciados por la administración anterior.

“Los hospitales ahí están… es obligación del siguiente gobierno continuarlos”, expresó Banegas, quien es diputado por el departamento de La Paz.

Banegas también advirtió que la paralización de estos proyectos afecta directamente a la población, especialmente en la zona rural.

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En ese sentido, cuestionó que algunas instalaciones ya construidas no estén en funcionamiento. “Las clínicas no están funcionando. La gente no está recibiendo nada”, señaló.

El congresista garantizó que los centros hospitalarios existen, y enfatizó que la administración de Libre “se encargó de todo lo necesario» para su construcción. AD