Diputado de Libre propone consulta popular para definir futuro de la ENEE

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luis Ortega, manifestó que la bancada considera necesario someter a una consulta popular la propuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Creemos que el pueblo debe tener la última palabra. La ENEE no es mía ni suya, es del pueblo hondureño”, expresó Ortega.

El congresista sostuvo que la propuesta de reforma abre la posibilidad de que actividades rentables del sector eléctrico sean administradas por empresas privadas.

Por este motivo, el diputado consideró necesario que la población se pronuncie para la protección de activos públicos estratégicos como represas, redes de transmisión y subestaciones.

“Por más que quieran maquillarlo, al final es una privatización que la bancada de Libre no está dispuesta a acompañar”, afirmó.

Ortega aseguró que la bancada de Libre no respalda la propuesta de reforma en los términos actuales, al considerar que la fragmentación de la ENEE en tres estructuras debilitaría el control estatal sobre el sistema energético. AD