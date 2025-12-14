Diputado de Libre pide a Ochoa que cumpla con la ley y firme la declaratoria de resultados

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López, consideró este domingo que el consejero Marlon Ochoa debe de participar en la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios generales 2025.

– La asamblea de Libre celebrada el fin de semana ordenó a Ochoa que no firme la declaratoria de resultados de las elecciones generales.

“Creo que al final Marlon Ochoa va a tener que firmar la declaratoria, de lo contrario, sería una situacion difícil en el país porque la ley es clara tiene que ser la firma de los tres consejeros”, declaró a la emisora Radio América.

Manifestó que no seria ideal que si los consejeros no se ponen de acuerdo, la decisión pase al Congreso Nacional admitiendo que este poder del Estado no está en el período de realizar sesiones.

Indicó que lo más sabio es que el consejero Ochoa cumpla con su responsabilidad y deje de buscar excusas.

López consideró necesario que el CNE cumpla con la etapa de escrutinio especial para que se defina quien es el nuevo presidente, y que el país pueda salir de una vez de este problema electoral.

Añadió que es necesario que el país retorne a las actividades normales, especialmente en la temporada navideña, donde espera que los vendedores puedan vender sus productos.

No obstante, admitió que dentro de Libre hay una campaña de no querer los resultados elecciones generales que fueron desfavorables a esta institución política y posee la intención de echarle la culpa a otros personajes.

“Sabemos que hay una campaña de no querer aceptar los resultados desfavorables que tuvimos y echarles la culpa a otros, pero no se miran ellos mismos los tantos errores que tuvieron en la campaña política”, exteriorizó.

Lamentó que hay algunas figuras de Libre que en lugar de resaltar las cosas buenas que hizo la presidenta Xiomara Castro, pero se dedicaron a confrontarse con todos.

Oved López que es diputado suplente del Congreso Nacional de Rasel Tomé, comparte la idea del propietario de renovar el Partido Libre y que es momento que el expresidente Manuel Zelaya Rosales se haga un lado.

“Ya es tiempo que de paso a otra generación, no podemos seguir con este sistema de caudillo que es el único que piensa y tenga la solución a los problemas del partido y del país”, expresó.

Añadió que él y Tomé son del criterio que el Partido Libre tiene que empezar un proceso de renovación de liderazgo y tiene que surgir compañeros que quieran asumir esa responsabilidad.

También se refirió a la asamblea que hizo Libre en la ciudad de Siguatepeque y opinó que hubo mucho malestar, y se hicieron preguntas donde no hubo respuestas.

“Hay que aceptar que se había perdido una vez más y deben asumir la responsabilidad”, enfatizó.

El congresista señaló que no se puede contradecir el resultado de las elecciones generales, y que no se debe utilizar la carta de falta de transparencia, manifestando que en procesos electorales pasados la situación era la misma.

Indicó que las elecciones del 30 de noviembre fueron igual a las anteriores donde siempre hay atraso y tener un ojo encima en el órgano electoral.

Tampoco consideró necesaria utilizar la carta del pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exponiendo que en el pasado hubo injerencia a través de la embajada.

Por otro lado, pidió que el interés de Libre debe estar en la alcaldía del Distrito Central para apoyar al alcalde Jorge Aldana en su lucha por la reelección. AG