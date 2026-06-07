Diputado de Libre exige continuidad del laboratorio de medicamentos 

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, cuestionó la paralización del proyecto de construcción de un laboratorio destinado a la elaboración de medicamentos, análisis genéticos e investigación científica para fortalecer el sistema de salud.

Banegas expresó su preocupación por la falta de continuidad de la obra en el actual período gubernamental: “No continúan con la construcción de este laboratorio para la elaboración de medicamentos y eso sí es necesario, estamos en pleno siglo XXI”, manifestó.

El legislador señaló que Honduras depende actualmente de la compra de medicamentos en el extranjero, lo que, a su criterio, limita el abastecimiento en los centros de salud y hospitales del país.

Banegas destacó que la puesta en marcha de este laboratorio permitiría reducir costos y fortalecer la autonomía sanitaria del Estado.

Por este motivo, subrayó que su ejecución depende enteramente de la voluntad del gobierno central y del Congreso Nacional. AD