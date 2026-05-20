Diputado de Libre descarta abandonar comisiones legislativas y garantiza que ocuparán cargos electorales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ever Aguilar, aseguró que la bancada mantendrá su participación en las comisiones del Congreso Nacional porque ya existen consensos para conservar representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Las declaraciones surgen luego de que el jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, mencionara la posibilidad que abandonaran las diferentes comisiones legislativas.

“No, yo creo que a veces se toman acciones inmediatas o de rápida atribución. Libre no puede retirarse de las comisiones”, expresó Aguilar.

En relación con la integración de los órganos electorales, el diputado afirmó que ya existen avances y consensos para que Libre mantenga representación dentro del CNE.

“Tenemos entendido que ya se tienen los consensos necesarios para que Libre siga sosteniendo, a través del compañero Altamirano y el compañero Mario Portillo, sus representantes en el CNE”, indicó.

Según Aguilar, la permanencia de representantes de Libre en el órgano electoral es importante para garantizar “equilibrio” y estabilidad en el proceso electoral del país.

El parlamentario sostuvo que las comisiones representan espacios clave para impulsar proyectos y mantener presencia política dentro del Legislativo.

“El pueblo ya no quiere macaneos ni situaciones que generen más divisiones. El camino debe ser el diálogo y la construcción entre las diferentes fuerzas políticas”, manifestó. AD