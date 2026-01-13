Diputado de Libre critica a director de Injupemp de enriquecer a su familia con varios puestos del gobierno

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, denunció que el director de Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández y su hijo Christian de Jesús Hernández, que también es congresista, por enriquecerse con nombramientos en varios puestos de gobierno.

En los últimos días, Amable de Jesús Hernández denunció que varios diputados de Libre negociaron con el Partido Nacional y Partido Liberal en las elecciones generales y los calificó de traidores.

Acusó a los diputados Germán Altamirano, Edgardo Casaña, Rafael Sarmiento, Scherly Arriaga, Isis Cuellar, Gustavo González y otros se enfocaron en proyectos individuales.

Arrebato desesperado

En ese sentido, Altamirano consideró como “penoso” las declaraciones del director de Injupemp y que corresponde a un “arrebato desesperado” de poner nombre y apellido a que su hijo no fuera reelecto como diputado de Santa Bárbara.

Respondió que él nunca ha acordado con otros partidos políticos ni líderes departamentales, sino que el director de Injupemp hizo acuerdos antidemocráticos y traicionaba la voluntad de los hondureños.

Contó que cinco personas decidieron quienes estarían en la planilla de diputados de Libre en Santa Bárbara. Altamirano añadió que Amable de Jesús Hernández confió en diputados que lo traicionaron.

El diputado consideró que la arrogancia y prepotencia del funcionario lo hicieron aterrizar a su realidad y que le ha causado dolor.

Criticó que Amable de Jesús Hernández utilizó puestos de instituciones gobierno para enriquecer a su familia añadiendo que hay varios parientes.

Altamirano reveló que un hijo de Amable de Jesús Hernández labora en el Instituto de la Propiedad (IP), otro en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una hija está en un consulado, una nuera en Injupemp, y otra en el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

“Hablar de individualismos y altura moral cuando usaron cargos públicos (IP, ENEE, Injupemp, consulado, alcaldía, y etc) para enriquecerse y acomodar a toda su familia, es cinismo puro. Hablar de individualismo cuando pedían el voto solo para siete es hipocresía”, expresó.

Cabe recordar que en Santa Bárbara se escoge a nueve diputados, insinuando que Amable de Jesús Hernández solo pidió el voto a siete de nueve diputados, excluyéndolo.

Cuestionó que lo trataron de excluir de Libre por la cúpula que dirigía Amable de Jesús Hernández en Santa Bárbara y quiso tomar el Partido Libre como su hacienda particular.

Denunció que el director de Injupemp traicionó a Libre por realizar “acuerdos oscuros” para imponer candidaturas en elecciones internas para decidir quiénes serían electos. AG