Diputado de Libre confirma apertura y buena intención para que haya representación en CNE y TJE

Tegucigalpa – El diputado Luis Ortega afirmó hay “buena intención” y apertura para que se respete los espacios de representación del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Ortega, que es diputado de Libre por el departamento de Choluteca, dijo que se ha sostenido reuniones con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; y el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix; para que Libre tenga representantes en el CNE y TJE.

“Hasta ahora hay buena intención, se ha hablado con el presidente del Congreso Nacional y El jefe de la bancada liberal, hemos sostenido reuniones y hay apertura”, manifestó Ortega.

Señaló que solo se debe esperar que los postulantes afines a Libre cumplan con los requisitos de la Ley Electoral, y que el Partido Nacional y Partido Liberal respeten los espacios de representación de Libre.

El diputado de Libre prometió que continuará el diálogo continúe hasta que se haga la escogencia de las nuevas autoridades electorales.

“Las palabras van y vienen, pero los hechos son los que se toman en cuenta”, sentenció.

El Congreso Nacional aceptó la renuncia de la consejera suplente Karen Rodríguez, y destituyó al consejero Marlon Ochoa, y los magistrados Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. AG