Diputado de Libre amenaza que en enero habrá paralizaciones en el país por descontento de declaratoria

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía, amenazó que los hondureños descansen en el Año Nuevo porque en enero de 2026 habrá paralizaciones.

La reacción del subjefe de bancada de Libre es por el descontento ante la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los comicios generales 2025.

“Nos va a tocar paralizar el país el tiempo que sea necesario, coman tamales y disfruten este fin de año en familia porque en enero arrancará con tomas a nivel nacional”, advirtió.

Sostuvo que Libre no permitirá este escándalo y fraude del proceso electoral, alegando que no se respetó la voluntad popular de los hondureños.

Mejía no resultó reelecto como diputado por el departamento de Cortés.

El congresista denunció que el pleno del CNE eliminó todos los criterios para que el sistema de transmisión de resultados electorales (TREP) para que las actas inconsistentes no fueran a escrutinio especial.

Indicó que impugnó más de 300 actas y que no se las revisaron las suyas como del alcalde capitalino Jorge Aldana.

Cabe recordar que Libre no fue favorecido en los resultados electorales tras pasar de la primera a la tercera fuerza política en los niveles presidenciales, diputados y alcaldías. AG