Diputado de la oposición no descarta que Honduras busque excusas para acercarse a China

Tegucigalpa – Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional (PN), manifestó este martes que por la polémica entre el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina y al embajadora de Estados Unidos (EEUU) Laura Dogu, no descarta que el actual gobierno busque excusas para acercar sus relaciones con la República de China.

“Son lamentables las declaraciones vía Twitter del canciller y creo que ha exagerado sólo por el hecho que la embajadora se haya reunido con el Designado Presidencial o vicepresidente, Salvador Nasralla”, inició diciendo el parlamentario de la oposición política hondureña.

En ese sentido, externó “mire, nuestro mejor aliado es Estados Unidos y no Venezuela, ni China, mucho menos Cuba. Creo que el canciller ha exagerado y está buscando pleito en donde no debe hacerlo, eso no es más que un conflicto innecesario”

Dijo “no sé porque todos los gobiernos de izquierda del mundo buscan el antiimperialismo y conflicto con EEUU. La gente que votó por Nasralla lo hizo por Xiomara, no se reunió con alguien que no es hondureño. No es justificable lo que han dicho los miembros del gobierno”, criticó.

Asimismo, cree que la izquierda radical en Honduras, poco a poco se está quitando la careta dejando al descubierto su intención de no tener relaciones con EEUU “parece que quieren relaciones con China comunista y Cuba”, alertó el legislador. JP