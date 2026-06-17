Diputado Cruz califica como “avance histórico” aprobación de la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Alberto Cruz, calificó como un “avance histórico” para el país la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, normativa aprobada en las últimas horas por el Congreso Nacional.

El legislador explicó que el beneficiario final se refiere a la persona natural que está detrás de una empresa mercantil, muchas veces oculta mediante el uso de testaferros o terceras personas, lo que ha permitido el uso de estructuras complejas para encubrir capitales.

Cruz señaló que esta nueva legislación representa un mecanismo clave para el combate directo a la corrupción, al permitir identificar a quienes realmente manejan las empresas que reciben fondos o contratos, especialmente en casos donde se utilizan compañías de maletín o estructuras ficticias.

“Muchos caudales públicos terminan en empresas de papel o estructuras jurídico-mercantiles complejas donde se ocultan los verdaderos responsables, incluso en casos vinculados al narcotráfico y lavado de activos”, afirmó.

El diputado destacó además que la ley cumple con estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia, lo que fortalece la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

Agregó que la normativa también contribuye a mejorar el clima de inversión, ya que un país con reglas claras y mayor transparencia resulta más atractivo para la inversión extranjera.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que la implementación del registro permitirá fortalecer la recaudación fiscal, al facilitar el acceso de la administración tributaria a información clave sobre los beneficiarios finales de las empresas.

“Esto permitirá al Estado tener mayor control y transparencia sobre quiénes realmente operan detrás de las personas jurídicas y mejorar los mecanismos de fiscalización”, concluyó.LB