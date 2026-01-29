Diputado Cosenza defiende declaratoria de emergencia en salud ante crisis histórica del sistema

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional y médico de profesión, Roberto Cosenza, explicó que la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud otorga a la Secretaría de Salud (Sesal) la facultad de planificar y ejecutar compras de manera más ágil, evitando los retrasos recurrentes provocados por la falta de pago a proveedores.

Según el parlamentario, la declaratoria de emergencia se justifica porque, independientemente de los gobiernos que han estado en el poder, el sistema de salud siempre ha representado un enorme reto para el país. “La crisis sanitaria no es de ahora, es un problema histórico que ningún gobierno ha logrado resolver por completo”, señaló.

Cosenza recordó que uno de los principales obstáculos ha sido la ausencia de presupuesto oportuno, situación que genera atrasos en los pagos, especialmente a final de año, lo que obliga a los proveedores a vender medicamentos e insumos a precios más elevados.

En ese sentido, el diputado se mostró a favor de la implementación de un fideicomiso.

El fideicomiso es un mecanismo que permitiría contar con recursos disponibles para pagar a tiempo, remarcó que “en el pasado, el fideicomiso permitió adquirir medicamentos, equipamiento y material médico-quirúrgico con resultados positivos para los hospitales del país”.

Asimismo, afirmó que el decreto de la Ley de Medidas Excepcionales es necesario ante la crisis estructural del sistema sanitario, caracterizada por el desabastecimiento de medicamentos, la infraestructura deficiente, la escasez de material médico-quirúrgico y la elevada mora quirúrgica, problemas que —según dijo— se han repetido en todos los gobiernos, sin distinción política.

El legislador subrayó que la declaratoria de emergencia permitirá abastecer hospitales y centros de salud, además de facilitar compras de insumos a menor costo y en mayor cantidad. Además, consideró que en el Congreso Nacional existe amplia anuencia para respaldar la medida. LB