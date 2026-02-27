Diputado Castellanos muestra su prueba antidoping negativa en 12 drogas

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación, Sergio Castellanos, dio a conocer públicamente los resultados de exámenes toxicológicos practicados recientemente, los cuales confirmaron que no consume ninguna sustancia ilícita.

El parlamentario calificó el resultado como “negativo” y aseguró que decidió someterse a la prueba para despejar dudas y responder a señalamientos que circulaban en su contra.

Castellanos sostuvo que con esta acción busca enviar un mensaje de transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.

El Congreso Nacional aprobó esta tarde la práctica de la prueba doping para los diputados al tenor de un agrio debate entre los “Padres de la Patria” Sergio Castellanos, del Partido Libre, y Mario Segura, del Partido Liberal.

La moción de Mario Segura fue aprobada por la mayoría del pleno legislativo, pero hay que aclarar que el sometimiento a la prueba es de forma voluntaria. IR