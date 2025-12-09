Diputado Carlos Umaña sugiere a Luis Redondo que se vaya del país

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña lanzó un contundente mensaje al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien pidió “irse tranquilo del país” tras los resultados electorales, asegurando que su soberbia y actitud altanera habrían contribuido a su derrota política.

“Convóquenos a sesión. Te lo dije que te iba a ganar. Regresé a mi Partido Liberal y te gané. Te lo había dicho en tu cara. Ya te vapulearon por tu soberbia y arrogancia. Te castigaron en Cortés. No vas a regresar”, expresó Umaña en un duro pronunciamiento dirigido a Redondo, a quien acusó de “salir por la puerta de atrás y con la cola entre las patas”.

Según Umaña, Redondo estaría intentando regresar al Congreso, pero le advirtió: “No vas a regresar. Mejor ándate tranquilo, ándate del país”.

Reformas inmediatas en el nuevo Congreso

El legislador enfatizó que, una vez instalado el próximo Congreso Nacional, los primeros tres meses deben centrarse en reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para “ordenar la casa” y corregir los abusos que —según dijo— han provocado el descontento ciudadano.

Umaña reiteró además su postura de que a los diputados solo se les debe pagar por sesiones asistidas, y no por salarios completos cuando no trabajan.

El congresista también señaló que el mensaje popular es claro: la ciudadanía no quiere que los diputados manejen dinero, por lo que llamó a derogar de inmediato el Fondo Departamental, un mecanismo que ha sido repetidamente cuestionado por falta de transparencia, “si no cambiamos, seremos más de lo mismo”, remarcó.

Umaña reconoció que la clase política enfrenta un desgaste severo y que la población ya no tolerará prácticas tradicionales.

“Si los diputados no cambiamos, serán más de lo mismo, y la ciudadanía no va a aguantar eso. Yo tengo compromisos con mi partido pero primero con el pueblo sino todos nos exponemos a un voto de castigo, como ya lo están viviendo varios diputados que buscaban la reelección”, afirmó.

El mensaje del legislador liberal marca una nueva escalada en las tensiones internas del Congreso Nacional en un momento postelectoral marcado por disputas, reclamos y llamados urgentes a reformas estructurales. LB