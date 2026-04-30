Diputado Carlos Umaña defiende propuesta de ley financiera

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal de Honduras, Carlos Umaña, defendió su propuesta de Ley de Segunda Oportunidad y Redención Financiera, y aseguró que no se trata de una medida populista.

A través de sus redes sociales, el legislador enfatizó que la iniciativa busca permitir a los deudores reorganizar sus compromisos sin distorsionar el sistema financiero. “No es populismo ni pretende afectar el mercado, al contrario, servirá para quienes quieren pagar con un trato justo y digno”, expresó.

Umaña explicó que, la propuesta plantea condiciones que permitan a las personas cumplir con sus obligaciones sin comprometer su subsistencia, ante la necesidad que considera de equilibrar derechos entre deudores y acreedores.

Diferentes sectores cuestionaron este y otros proyectos legislativos de sesiones recientes, al considerar los riesgos que tendría para el sistema financiero al flexibilizar el crédito sin un sustento técnico.

Umaña reiteró que su propuesta busca beneficiar tanto a los ciudadanos como al sistema financiero: “Es un instrumento donde todos ganan y, sobre todo, gana Honduras”, concluyó en su mensaje el congresista. AD