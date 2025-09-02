Diputado Carlos Umaña cuestiona que siga indiferencia para aprobar presupuesto para entes electorales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, informó que se encuentra listo para el llamado a retomar las sesiones en el Congreso Nacional, aunque lamentó que hasta el momento no existe convocatoria ni presencia de jefes de bancada.

El parlamentario advirtió que la parálisis legislativa está afectando a órganos clave para la democracia hondureña, como la Unidad de Fiscalización de Campaña Política y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que permanecen sin asignación presupuestaria.

“Esto no debe ser condición para que se apruebe un endeudamiento destinado a financiar el presupuesto nacional, cuando se han dilapidado fondos en situaciones diversas e incluso corruptas”, señaló Umaña, dejando entrever que la falta de recursos para los entes electorales obedece más a decisiones políticas que a limitaciones financieras.

El legislador reiteró la necesidad que se convoquen, al tiempo que instó a los demás congresistas a priorizar el fortalecimiento de las instituciones democráticas sobre intereses partidarios o presupuestarios.LB