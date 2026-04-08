Diputado Carlos Umaña cuestiona PCM de emergencia en el IHSS y advierte intento de privatización

Tegucigalpa- El diputado y médico Carlos Umaña expresó sus críticas al decreto PCM de emergencia aprobado para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, al considerar que no cumple con los requisitos necesarios para garantizar el fortalecimiento institucional.

Umaña señaló que, tras revisar el contenido del decreto, este representa “una gran decepción”, ya que no aborda problemas estructurales clave como la mora histórica del Estado con la institución, ni establece reglamentos claros para el uso de los denominados fondos intocables, destinados exclusivamente a la ampliación del sistema de seguridad social.

El congresista también advirtió en comunicación con Proceso Digital, que el PCM permite la suscripción de alianzas con instituciones privadas, lo que —a su criterio— abre la puerta a un proceso de privatización de los servicios. “Autoriza a entidades privadas a participar en áreas sensibles como la distribución de medicamentos, lo cual es una forma de privatización”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que el decreto contemple la contratación de especialistas, pero esté más orientado a integrar al IHSS en esquemas como fideicomisos de salud y asociaciones público-privadas, en lugar de fortalecer la capacidad interna del sistema.

Entre otras falencias, Umaña destacó la ausencia de un informe ante el Congreso Nacional de Honduras y la falta de reformas a la Ley De Seguridad Social que permitan al IHSS invertir directamente en su infraestructura, garantizando sostenibilidad a largo plazo.

El parlamentario concluyó que, aunque el PCM podría ofrecer soluciones a corto plazo, no responde a las expectativas de una reforma integral del sistema de seguridad social en Honduras.

El Gobierno declaró el 26 de marzo, estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como una medida urgente para proteger la salud y la vida de miles de hondureños.

La disposición está contenida en el decreto ejecutivo PCM-007-2026, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado en modalidad virtual y, establece una intervención a nivel nacional por un período de un año.LB