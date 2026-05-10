Diputado Carlos Umaña asegura que no existe voluntad política para instalar la CICIH en Honduras

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña afirmó que para concretar la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es necesario que el Congreso Nacional apruebe una serie de reformas y derogaciones vinculadas al combate a la corrupción.

Según expresó el parlamentario, a través de sus redes sociales, entre las acciones legislativas pendientes se encuentra la discusión de la Ley de Colaboración Eficaz, así como la derogación del decreto 117-2019, la eliminación del Fondo Departamental y la aprobación de una ley antinepotismo.

Asimismo, señaló que también se requieren modificaciones en artículos del Código Penal que, a su criterio, están relacionados con la impunidad en casos de corrupción.

Umaña aseguró que algunas de estas iniciativas ya fueron presentadas recientemente ante el Congreso Nacional y actualmente están pendientes de ser enviadas a dictamen.

“El Poder Ejecutivo debe manifestar la intención y solicitar formalmente ante la ONU la instalación de este mecanismo”, indicó.

El diputado puntualizó que “lamentablemente no hay voluntad alguna de traer la CICIH a Honduras”. IR