Diputado Cabrera pide a MP investigar incentivación a estudiantes para manifestarse por parte de diputados

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, pidió hoy al Ministerio Público investigar la incentivación a estudiantes para manifestarse por parte de diputados.

El parlamentario comentó que a la una de la tarde del lunes 20 de abril ya se había resuelto el tema de asignación presupuestaria para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a las cuatro de la tarde varios diputados incentivaron a los estudiantes a manifestarse.

En ese momento estudiantes universitarios se enfrentaron con policías en los bajos del Congreso Nacional ya que los primeros exigían no reducción del presupuesto, pese a que en el momento del hecho, ya había acuerdo.

Tras el enfrentamiento el estudiante de la carrera de Trabajo Social, Axel Medina Castellanos, resultó herido y horas después perdió un ojo a causa de la gravedad de las mismas.

Cuando el problema ya estaba resuelto varios diputados fueron a incentivar a estos jóvenes a manifestarse.

El diputado lamentó que la manifestación desencadenara hechos violentos y dijo que deja constancia para que se proceda a una investigación por parte del MP. (RO)