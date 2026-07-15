Diputado Bertrand rechaza revisar decreto de emergencia sanitaria

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, consideró prematuro revisar el decreto de emergencia aprobado para el sistema de salud al sostener que aún es temprano para evaluar sus resultados.

El congresista señaló que el decreto contempló la presentación de un informe al cabo de un año de su implementación, por lo que consideró que las solicitudes de revisión responden más a intereses políticos que a una evaluación objetiva de la medida.

«Se les dijo que en un año calendario se iba a entregar un informe, no ha pasado ciertamente un año. Yo creo que es muy temprano para empezar a levantar las banderas política», manifestó.

El diputado garantizó que ya existen avances en el sistema sanitario, entre ellos la reducción de la mora quirúrgica en distintas especialidades.

Principalmente, aseguró que la mora quirúrgica para cirugías oftalmológicas se «redujo a un 100%» en el Hospital San Felipe.

Bertrand destacó el anuncio de un nuevo hospital para Puerto Cortés con apoyo de la cooperación internacional, como parte de las acciones impulsadas para fortalecer la red hospitalaria.

Por último, añadió que, si las otras bancadas requieren información sobre la ejecución del decreto, la Secretaría de Salud puede comparecer ante el Congreso Nacional para rendir cuentas.

«Si quieren información, con todo gusto se tiene que dar. La Secretaría de Salud tiene que ir al Congreso Nacional e informar y responder las consultas que tenga cualquier diputado», concluyó. AD