Diputado Bertrand exige sentar un precedente con el caso de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, afirmó que las acciones judiciales contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, deben marcar un precedente para evitar que futuros altos mandos militares se involucren en asuntos políticos.

Bertrand sostuvo que desde el gobierno del Partido Libertad y Refundación “pensaron que el poder era eterno” y que mantendrían el control de las instituciones del Estado, pero aseguró que ahora corresponde a la justicia actuar conforme a la ley.

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional señaló que espera que el proceso se desarrolle respetando las garantías constitucionales, incluido el principio de inocencia.

No obstante, subrayó que el Ministerio Público debe presentar las pruebas necesarias para sustentar la acusación.

“Cualquiera va a tener mucho más cuidado de lo que dice, porque sabe que la justicia lo podrá alcanzar el día de mañana”, expresó.

Bertrand también cuestionó el actuar del exjerarca militar, al señalar que, a su juicio, dejó de lado el compromiso institucional de las Fuerzas Armadas para responder a intereses partidarios.

“Roosevelt cometió un gravísimo error y fue olvidarse de ese juramento de honor, lealtad y sacrificio que hacía desde las Fuerzas Armadas, y haber jurado lealtad a un partido político. Honduras no lo va a olvidar nunca”, concluyó. AD