Diputado Bartolo Fuentes sorprendido con cancelación de TPS para Honduras

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes declaró que le sorprende que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, California, en Estados Unidos le dé la razón al presidente Donald Trump y que como efecto más de 50 mil hondureños que estaban amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés) estén a las puertas de la deportación.

“La eliminación del TPS la hizo Trump desde el 2018, en su primer mandato y si pudo restablecerse fue por las acciones legales, en aquel momento los tribunales fallaron a favor de algunos migrantes y se dejó en suspenso en TPS, en esta ocasión nos parecía que iba a ser igual, pero nos sorprende que en apelación se estén dando la razón a Trump”, dijo.

Para el otrora defensor de los migrantes, el presidente de EEUU está queriendo que se elimine este mecanismo de protección porque quien está bajo su amparo “son gente pobre, de abajo, es como un repudio a la gente pobre”.

“El TPS no ha servido para ningún empresario que se vaya a acoger sino que es gente necesitada”, indicó.

Tras las decisión del juez, las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Interna les otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes de perder el estatus. VC