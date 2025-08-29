Diputado Barrios reconoce que «algunos empleados públicos» irán a la marcha de Libre en SPS

Tegucigalpa – El diputado oficialista, Ramón Barrios aseguró que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no le paga a nadie para que vaya a sus marchas, aunque reconoció que “algunos empleados públicos” se movilizarán a San Pedro, Cortés, este fin de semana para ser parte de la marcha programada mañana 30 de agosto.

El parlamentario dijo que la actividad se realizará en Cortés considerando la importancia del departamento en el sistema electoral hondureño, además que para Libre debe darle mucha atención a esa zona porque con la actual administración local “ha retrocedido 25 años con la alcaldía que tenemos”.

Barrios descartó los señalamientos de que la movilización oficialista se lleve al Valle de Sula debido al debilitamiento de Libertad y Refundación en la zona al tiempo que rechazó pago a los militantes.

“Esas prácticas eran del pasado, si hay algunos empleados públicos que se movilizan porque son simpatizantes del partido, pero no se le paga a nadie por movilizarse, es un acto cívico, en realidad parte de la política del partido, es sin violencia, contrario al alcalde de San Pedro Sula que le desea la muerte a nuestra candidata”, dijo en referencia la actividad donde el alcalde Roberto Contreras ironizó que Libre es un cadáver político. VC