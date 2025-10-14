Diputado Barrios: Jorge Cálix no quiere reconocer la soberanía

Tegucigalpa – “Si el compañero Cálix no quiere reconocer la soberanía, la decisión del pueblo, que el pueblo lo juzgue”, dijo el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios sobre la solicitud de Jorge Cálix para participar en las elecciones generales en la planilla de diputados por el departamento de Olancho.

Para Barrios, la no inscripción de su excompañero de partido, es una cuestión jurídica y ética, “el compañero ni nació en Olancho, porque nació en Francisco Morazán y perdió en las elecciones primarias. Él sabe que el pueblo le dijo que no, pero contra el pueblo él quiere volver a participar”.

El CNE declaró sin lugar la solicitud de Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en la planilla de diputados del Partido Liberal en el departamento de Olancho.

El parlamentario dijo que espera que el recurso de apelación que tiene Cálix en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ratifique “lo que establece, no el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que establece la Constitución y la ley secundaria”. VC