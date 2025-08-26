Diputado Barrios duda que se materialice una invasión de EEUU a Venezuela

Tegucigalpa – El diputado oficialista, Ramón Barrios afirmó este martes que no cree que Estados Unidos intervenga el territorio venezolano, aunque las intervenciones militares de estadounidenses no son una novedad en América Latina, “ya sea a través de intervenciones directas a través de golpes de estado, inclusive promoviendo la muerte de expresidentes”.

“Los Estados Unidos cuando no ha obtenido cosas que tienen que ver para los intereses norteamericanos, si no las obtienen mediante amenazas han intervenido ciertamente, aquí hemos tenido tropas norteamericanas en el pasado invadiendo Honduras, invadiendo países latinoamericanos”, expresó el diputado de Libertad y Refundación (Libre).

Aseguró además que “no hay que ver a Estados Unidos como un régimen o como un estado, si no como un imperio que impone sus voluntad y que ve a los países de América como si patio trasero y que en esa medida ha tratado siempre a esos gobiernos”.

“Yo no creo que se materialice una invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela, si usted ve la política exterior, sobre todo el presidente (Donald) Trump, pero efectivamente una invasión en términos directos, como se está previendo no va a suceder, el problema de Venezuela es que allí hay petróleo, más allá de la cuestión del narcotráfico, el problema es geoestratégico”, expresó.

Referente al anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi sobre la investigación a los puentes aéreos usados por los narcoterroristas para trasladar drogas desde Venezuela, Barrios expresó que las autoridades norteamericanas pueden investigar, pero que mientras en los Estados Unidos siga habiendo consumidores de drogas, va a existir esta cruzada desde los países del sur de América hasta EEUU.

Barrios insistió en que a su criterio “hay un doble estándar de los Estados Unidos para procurar este problema del narcotráfico y que los estupefacientes como el fentanilo, de solo sancionar de México hacia abajo, y no ver que el gran problema es el mercado de consumo que existe en Estados Unidos”. VC