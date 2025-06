Diputado Barrios defiende que iniciativas de ley no podían ser sometidas a votación por separado

Tegucigalpa – El diputado oficialista, Ramón Barrios afirmó este jueves que los proyectos de ley presentados en la sesión del martes 18.06.25 no se podían separar porque la reforma para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH) se elevara a rango constitucional, y la eliminación de la inmunidad parlamentaria porque así estaba el proyecto original.

“La eliminación de la inmunidad parlamentaria era parte del proyecto, además, era parte de los proyectos de ley que las Naciones Unidas ha pedido la eliminación para instalación de la CICIH, por lo tanto lo que procedimos a dictaminar es el proyecto tal como se había presentado”, dijo el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Barrios, quien preside la comisión de legislación y asuntos constitucionales, recordó que tanto la iniciativa presentada hace un año por la diputada e hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia Zelaya como la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria necesitaban la mayoría calificada, es decir 86 votos.

(Leer) CN no aprueba reformas para la instalación de la CICIH

Al ser consultado por qué se había sometido a votación sin tener consensuado los votos, el parlamentario defendió que la oposición había expresado en medios de comunicación y redes sociales que querían que se sometieran a votación la instalación de la CICIH en Honduras.

“Nosotros habíamos escuchado la narrativa del Partido Nacional en días anteriores, ´sometan a votación y vamos a ver´”, dijo al agregar que una de estas voces era la del jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

Agregó que “una cuestión es lo que se dice en los medios de comunicación y otra es lo que se hace a la hora de la votación. Esa actitud del Partido Nacional o de los máximos dirigentes no me extraña, por eso digo que no es una trampa, porque escuché que algunos compañeros de la oposición decir que era una trampa”, afirmó. VC