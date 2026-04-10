Diputado Antonio Rivera, niega revanchismo en juicio político y no descarta que MP, libre requerimiento a Redondo

Tegucigalpa- El diputado Antonio Rivera Callejas reaccionó a la aprobación del juicio político contra autoridades electorales, defendiendo la medida y rechazando que se trate de una acción motivada por revanchismo político.

Luego de que el Congreso Nacional de Honduras diera luz verde, con más de 90 votos, al proceso contra el consejero Marlon Ochoa y el magistrado Mario Morazán, el parlamentario aseguró que ambos funcionarios “pusieron en precario el proceso electoral”.

Rivera Callejas sostuvo que desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre violaciones a la Constitución y abusos de autoridad por parte de estos funcionarios, lo que, a su juicio, justificó la activación del mecanismo político.

Asimismo, recordó que en el pasado el partido Libertad y Refundación (Libre) intentó impulsar este tipo de procesos, pero no contaba con los votos necesarios. Por lo que rechazó los señalamientos que ahora hacen de que es por persecución política.

El congresista también consideró que este juicio político podría marcar el cierre de esta etapa en el país, en medio de tensiones institucionales.

En otro tema, señaló que existe la posibilidad de que el Ministerio Público de Honduras presente un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso, Luis Redondo, aunque aclaró que hasta ahora solo se trata de versiones no confirmadas.LB