Diputado Antonio Rivera defiende legalidad de los juicios políticos realizados por el CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, reiteró su defensa a la legalidad de los juicios políticos desarrollados en el Congreso Nacional y aseguró que durante el proceso se respetaron las garantías constitucionales y el derecho a la defensa de las personas sometidas a ese procedimiento.

El parlamentario rechazó las versiones que señalan supuestas violaciones al debido proceso y afirmó que los involucrados fueron debidamente notificados sobre las faltas que se les atribuían, además de contar con espacios para presentar sus argumentos y ejercer su defensa.

«Se les notificó cuáles eran las faltas que se les atribuían y pudieron desvanecerlas en dos momentos distintos. Uno decidió no participar y el otro sí lo hizo con mucha vehemencia», manifestó Rivera al referirse al desarrollo del proceso legislativo.

Sostuvo que el Congreso Nacional actuó conforme a la ley y garantizó el respeto de los derechos de las personas involucradas durante todas las etapas de los juicios políticos, por lo que descartó que se hayan vulnerado las garantías constitucionales.

Asimismo, Rivera consideró que las exconsejeras relacionadas con el caso podrían convertirse en testigos dentro de la defensa que presente el Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de que el proceso sea analizado por ese organismo internacional. IR