Diputado Antonio Rivera, asegura proceso transparente en selección de aspirantes al CNE y TJE

Tegucigalpa – El diputado Antonio Rivera Callejas, quien preside la comisión especial encargada del proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aseguró este jueves que, pese a la complejidad del proceso, se está garantizando transparencia y evaluación técnica de los aspirantes, sin sesgo político.

Rivera Callejas reconoció que se trata de un proceso “difícil”, pero subrayó que la comisión tiene carácter multipartidario, lo que permite generar confianza en la población. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la certeza de que los resultados estarán basados en méritos.

“El pueblo debe tener la plena seguridad de que los 18 aspirantes que llegarán a la etapa final serán los mejor evaluados, sin importar si pertenecen al partido Libertad y Refundación (Libre), al Partido Liberal, a la sociedad civil o si son independientes”, afirmó.

El legislador destacó que el objetivo es dejar de lado las afinidades políticas durante el proceso de evaluación. “Estamos tratando de quitarnos esa camisa para que el pleno del Congreso tenga a los mejores perfiles y pueda escoger a los más idóneos”, expresó.

Asimismo, detalló que no existe distinción en términos de paridad y que se están considerando diversos criterios técnicos en las audiencias públicas, entre ellos el conocimiento en materia electoral, la experiencia en procesos comiciales y la hoja de vida de cada postulante.

A título personal, Rivera Callejas señaló que algunas audiencias han sido “extraordinarias”, destacando el alto nivel de conocimiento y experiencia demostrado por ciertos aspirantes, pero evitó mencionar nombres.

El diputado también informó que todos los autopostulantes continúan en el proceso y que ninguno se ha retirado hasta el momento, lo que refleja, a su juicio, el interés y la competitividad en la selección.

En relación con los aspirantes que mantienen acciones legales con el Estado, explicó que cada caso será analizado de manera individual, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la República, a fin de garantizar que quienes avancen a la etapa final cumplan con los requisitos legales.

Finalmente, reiteró que el compromiso de la comisión es entregar al pleno del Congreso Nacional una nómina de 18 candidatos altamente calificados, para asegurar la elección de autoridades electorales con capacidad, experiencia y credibilidad. LB