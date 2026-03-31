Diputado Altamirano señala preocupación por cómo se dará la supervisión en aplicación de Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, expresó su preocupación si habrá suficiente supervisión para verificar que no haya violaciones laborales en la aplicación de la Ley de Empleo Parcial.

Comentó que la Secretaría del Trabajo no está fortalecida para realizar una supervisión adecuada.

Altamirano advirtió que con la vigencia de esta ley podría conllevar a que se despida empleados con contrato y lo introduzcan en la Ley de Empleo Parcial.

“Ojalá que no empiecen a despedir para después maquillar cifras, y que gracias a la nueva ley hay nuevos empleos”, externó el congresista.

Subrayó que la generación de empleos no se hace por arte de magia ni por papel, sino que haya estabilidad política para que pueda dar certeza. AG