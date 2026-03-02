Diputado Altamirano estima que surgimiento de nuevos movimientos de Libre es para que haya “opción real” de cambio

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, sostuvo que esta institución política se está renovando con la aparición de nuevos movimientos para ser opciones reales de cambio profundo.

Altamirano que es uno de los impulsores de un nuevo movimiento a lo interno de Libre, dijo que quiere abrir espacios de participación a la base.

“Se va a presentar opciones reales de cambio profundo que está esperando Honduras, no solo a la militancia de Libre”, argumentó.

Comentó que hay 18 personas, entre ellos diputados y alcaldes que están en la dinámica de platicar y reencontrarse con la militancia de Libre.

Añadió que el nombre del movimiento surgirá de la base y será oficializado en un plazo de dos semanas, y que su candidato presidencial se revelará después.

Altamirano estimó que en el Partido Libre quedará entre tres o cuatro movimientos que quieran competir en las elecciones primarias.

El congresista del departamento de Santa Bárbara confirmó que su movimiento se desmarca de la expresidenciable Rixi Moncada, pero que no está ligada al Frente Amplio que impulsa el diputado Rafael Sarmiento y el exministro Rodolfo Pastor de María.

Esclareció que la diferencia entre el movimiento que impulsa con el Frente Amplio de Sarmiento es que ellos quieren desmarcarse de Rixi Moncada, mientras que el segundo del coordinador Manuel Zelaya Rosales. AG