Diputadas piden a OEA visita in loco por crisis legislativa

Tegucigalpa – Este día varias diputadas del Congreso Nacional presentaron una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, a quien solicitaron una visita in loco para comprobar que existe una crisis legislativa en el país.

Así lo informó la diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien detalló que la visita de la OEA tiene como objetivo comprobar que desde la propia Junta directiva del CN, se impide el funcionamiento de ese poder del Estado por la falta de la formulación de convocatorias a sesiones del pleno.

No existe en la Constitución ni en la ley Orgánica del Poder Legislativo, una norma alguna que ordene o requiera que para llevar a cabo una sesión del pleno se deben obtener previamente los votos con los jefes de bancada, expuso la diputada.

Cabe señalar, que más de 70 diputados sesionaron el pasado martes y aprobaron extender las sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026.

Sin embargo, el oficialismo no reconoce dicha sesión y permite la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta.

Con base en lo anterior, los diputados que sesionaron piden el reconocimiento internacional para evitar que se instale una Comisión Permanente.

A continuación Proceso Digital reproduce la carta enviada al Secretario de la OEA: