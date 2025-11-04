Diputadas opositoras alertan a titular de Conadeh sobre crisis en el CN

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza se apersonó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) junto a otras diputadas para informar la crisis que tiene el partido de gobierno.

“No hemos presentado denuncia, solo hemos informado de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional”, narró la parlamentaria tras la reunión con la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.

Espinoza dijo que ha recibido amenazas, desde el mismo Congreso Nacional, dónde sus derechos han sido violentados.

Además de Espinoza, las diputadas Merary Díaz, Fátima Mena y Suyapa Figueroa se reunieron con la comisionada Izaguirre.

“Nosotros vamos a seguir adelante de manera pacífica. En el Partido Liberal pensamos que no le vamos a seguir el juego a Mel Zelaya, vamos a seguir adelante. No vamos a obstaculizar que el pueblo ejerza su derecho”, afirmó Espinoza al reiterar que no la van a intimidar.

Aunque hoy no se realizó una denuncia, la legisladora dijo que no descartan en el futuro pedir medidas cautelares. VC