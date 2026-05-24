Diputada Zavala respalda retorno de militares a las calles para reforzar seguridad

Tegucigalpa- La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, manifestó que el regreso de militares a las calles contribuiría a mejorar la seguridad en el país, al considerar que la población mantiene confianza en las Fuerzas Armadas frente a los altos niveles de criminalidad.

La congresista manifestó que desde el Congreso Nacional respaldarán las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, en específico el acompañamiento militar en labores de resguardo público.

“Cuando la población mira a un militar siente que puede haber algún resguardo a su seguridad personal”, expresó Zavala, quien sostuvo que la Policía Nacional muchas veces no logra darse abasto ante la magnitud de la violencia y la delincuencia.

La parlamentaria señaló que es necesario fortalecer las instituciones de seguridad y aumentar el personal disponible, por lo que consideró positiva la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad ciudadana.

Para finalizar, defendió las reformas al Código Penal y Procesal Penal impulsadas recientemente, especialmente las relacionadas con el delito de extorsión, al señalar que este flagelo continúa afectando la economía, la inversión y a miles de hondureños. AD