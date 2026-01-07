Diputada Valle critica a líderes que han hecho pactos con el diablo, pero que se infartan con la inscripción de Cálix

Tegucigalpa – La diputada por el Partido Liberal, Beatriz Valle, reaccionó fuertemente contra líderes que han hecho según ella pactos hasta con el diablo, pero se alarman y rasgan sus vestiduras por la inscripción de Jorge Cálix como diputado para el próximo periodo.

“Andan tantos tirandoselas de santos, líderes que han hecho pactos hasta con el diablo, rasgándose las vestiduras como buenos fariseos por la diputación en la que se inscribió a Jorge”, posteo en sus redes sociales.

Agregó que ese caso se ha repetido cientos de veces en Honduras y nadie nunca dijo nada.

Afirmó que los odios personales y las vendettas por recelo político se ven muy mal en gente que ha hecho tantos «arreglos turbios» en su larga vida política, como poner a un presidente del Congreso Nacional sin votos, por citar un ejemplo.

“A quien le caiga el guante…”, apuntó. IR